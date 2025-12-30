Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 30 декабря, 2025
    • 10:57
    Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в предстоящей в Баку в 2026 году 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, об этом Гулиев сказал на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджане Максатом Мамыткановым.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также перспективы расширения сотрудничества в сферах градостроительства и архитектуры.

    А.Гулиев особо подчеркнул, что братская поддержка, оказываемая Кыргызстаном в процессе восстановления и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура, высоко ценится азербайджанской стороной.

    Он отметил, что открытие в текущем году здания школы в селе Хыдырлы Агдамского района является одним из наглядных примеров этой поддержки, и выразил уверенность в том, что совместные проекты между двумя странами в будущем будут развиваться еще более успешно.

    Anar Quliyev Qırğızıstan tərəfini WUF13-də iştirak etməyə dəvət edib
    Azerbaijan invites Kyrgyzstan to attend WUF13 in Baku

    Лента новостей