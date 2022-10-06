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Асадов: Во внешней политике Азербайджана сотрудничество с прикаспийскими странами занимает особое место

Асадов: Во внешней политике Азербайджана сотрудничество с прикаспийскими странами занимает особое место Сотрудничество с прикаспийскими государствами занимает особое место во внешнеполитической стратегии Азербайджана.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 14:33
Асадов: Во внешней политике Азербайджана сотрудничество с прикаспийскими странами занимает особое место

Сотрудничество с прикаспийскими государствами занимает особое место во внешнеполитической стратегии Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на проходящем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме.

Он отметил, что в основе взаимодействия прикаспийских государств лежат взаимный учет интересов, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, а также невмешательство во внутренние дела друг друга.

Указав на солидную договорно-правую базу по отраслевому сотрудничеству между прикаспийскими государствами, А.Асадов сказал, что она охватывает многие сферы, в том числе безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт, экологические вопросы, а также другие области, представляющие взаимный интерес. В этой связи Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 года в городе Актау, была охарактеризована как базовый документ для всестороннего сотрудничества прикаспийских стран, выражена убежденность в том, что ее скорейшее вступление в силу внесет важнейший вклад в дальнейшее взаимодействие на Каспии по всем направлениям.

В форуме наряду с А.Асадовым принимают участие Первый Вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов.

Участники форума сначала провели переговоры в узком формате, в ходе которых подвели итоги Шестого каспийского саммита, состоявшегося 29 июня в Ашхабаде.

По итогам пленарного заседания было подписано Коммюнике 2-го Каспийского экономического форума.

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Версия на английском языке Prime Minister: Cooperation with Caspian littoral states has special place in Azerbaijan's foreign policy 
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Xarici siyasətimizdə Xəzəryanı dövlətlərlə əməkdaşlıq xüsusi yer tutur"

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