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    ​Аэропорты Азербайджана работают в усиленном режиме

    П.Кесеменски: Регулярные проверки и меры контроля на объектах гражданской авиации проводятся в соответствии с усиленным режимом работы

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В связи с эскалацией напряжения на линии соприкосновения войск все аэропорты Азербайджана работают в усиленном режиме.

    Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменски, по поручению руководства AZAL усилены меры безопасности в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку, а также во всех региональных аэропортах: "Все аэропорты Азербайджана перешли на усиленный режим работы уже после терактов в Брюсселе. Мы провели точный анализ работы всех служб безопасности, сотрудники вновь получили инструкции в связи с усилением режима авиационной безопасности".

    В то же время П.Кесеменски отметил, что регулярные проверки и меры контроля на объектах гражданской авиации проводятся в соответствии с усиленным режимом работы. 

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