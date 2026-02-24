Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные воды

    • 24 февраля, 2026
    Строительство новых водохранилищ в Карабахе и Восточном Зангезуре позволит постепенно восполнить уровень подземных вод.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Риад Ахундзаде на круглом столе, посвященном вопросам безопасности водных ресурсов в Азербайджане.

    По его словам, из-за отсутствия контроля над водными ресурсами в регионе в период оккупации в других районах было пробурено множество артезианских скважин.

    "В настоящее время в некоторых районах уровень подземных вод находится на самой низкой отметке. После освобождения Карабаха были созданы альтернативные источники воды, и теперь планируется поэтапное закрытие этих артезианских скважин", - отметил он.

