ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные воды

Строительство новых водохранилищ в Карабахе и Восточном Зангезуре позволит постепенно восполнить уровень подземных вод.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Риад Ахундзаде на круглом столе, посвященном вопросам безопасности водных ресурсов в Азербайджане.

По его словам, из-за отсутствия контроля над водными ресурсами в регионе в период оккупации в других районах было пробурено множество артезианских скважин.

"В настоящее время в некоторых районах уровень подземных вод находится на самой низкой отметке. После освобождения Карабаха были созданы альтернативные источники воды, и теперь планируется поэтапное закрытие этих артезианских скважин", - отметил он.