Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 17:09
    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Капитальный ремонт и восстановление магистрального трубопровода Кура−Баку запланирован на период 2026-2029 годов.

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной Программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026−2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, в целях повышения устойчивости водоснабжения по магистральному водопроводу Кура–Баку сначала планируется подготовка проектно-сметной документации, после чего будет получено экспертное заключение по строительным проектам.

    Кроме того, в 2026-2031 годах предусмотрены капитальный ремонт магистрального трубопровода Огуз–Габала–Баку, включая замену аварийных участков стальными трубами, а также работы по восстановлению его пропускной способности. В рамках проекта планируется заменить 60 км аварийных участков.

    Основным исполнителем работ является Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    водопровод Кура-Баку Огуз-Габала-Баку магистральные водопроводы ADSEA водоснабжение Баку
    Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaq
    Kura–Baku main water pipeline to undergo major repairs

    Последние новости

    17:41

    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    17:39

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    17:35

    Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

    Футбол
    17:34
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    ИКТ
    17:34

    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    17:32

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    17:27

    Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

    Инфраструктура
    17:24

    Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

    Инфраструктура
    17:24

    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    Инфраструктура
    Лента новостей