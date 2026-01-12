ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку
Капитальный ремонт и восстановление магистрального трубопровода Кура−Баку запланирован на период 2026-2029 годов.
Как сообщает Report, это отражено в "Государственной Программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026−2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, в целях повышения устойчивости водоснабжения по магистральному водопроводу Кура–Баку сначала планируется подготовка проектно-сметной документации, после чего будет получено экспертное заключение по строительным проектам.
Кроме того, в 2026-2031 годах предусмотрены капитальный ремонт магистрального трубопровода Огуз–Габала–Баку, включая замену аварийных участков стальными трубами, а также работы по восстановлению его пропускной способности. В рамках проекта планируется заменить 60 км аварийных участков.
Основным исполнителем работ является Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).