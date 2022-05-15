Завершился «Бакинский марафон-2022», стали известны победители

Завершился “Бакинский марафон-2022", проведенный в пятый раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Завершился “Бакинский марафон-2022", проведенный в пятый раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, стали известны победители марафона.

Победителем марафона среди мужчин стал россиянин Ринас Ахмадиев, 1989 года рождения. Дистанцию он​​ преодолел за 1 час 03 минуты 11 секунд.

Победительницей среди участниц стала Валентина Верецка, 1990 года рождения, из Украины. Дистанцию ​​она преодолел за 1 час 16 минут 59 секунд.

Победителем конкурса среди людей с ограниченными возможностями стал 51-летний Мехман Рамазанзаде. Его время составляет 57 минут.

Отметим, что на Бакинский марафон 2022 зарегистрировалось около 15 тыс участников.