Замминистра спорта и туризма Беларуси: В Баку мы чувствовали себя как дома - ИНТЕРВЬЮ

Минск. 5 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report с заместителем министра спорта и туризма Республики Беларусь Александром Дубковским.

- Что Вы можете рассказать о чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, прошедшем в Минске?

- Для проведения этого чемпионата в нашей стране был создан организационный комитет. Его возглавил член правительства, министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко. Естественно, были подключены все службы к организации. Заблаговременно мы позаботились о том, чтобы тем странам, которым нужны визы, была предоставлена оплата сбора для прибытия в Беларусь. Все гости прибыли к нам в страну совершенно бесплатно за счет консульского сбора.

Все было продумано в сфере логистики, проживания. Естественно, все заранее было сделано. Единственное, что не удалось успеть - это поставить эллинги для байдарок и каноэ, но мы разбили временные палатки. Акватория проведения чемпионата отвечает всем современным требованиям. Мы видели, что результативность нашей команды нас не подвела, мы готовились к домашнему чемпионату. Наша команда хорошо выступила.

- Каким-либо образом повлиял скандал с отстранением основной сборной команды по гребле на байдарках и каноэ Беларуси от предстоящей Олимпиады в Рио в контексте допинга на проведение данного чемпионата?

- Никак. Все проходит в штатном режиме. У нас сильный осадок, мы глубоко возмущены решением и поведением Международной федерации каноэ, поскольку оснований для таких решений до сих пор нет. Что больше злит нас: наша команда хорошо выступает, а федерация демонстрирует совершенно несправедливое решение, когда сильнейшую страну в мире в этом виде спорта пытаются обесчестить, не допуская к соревнованиям по необоснованным причинам. Думаю, что те чиновники, которые принимали это решение, не будут прощены. Их извинения не смогут быть восприняты нашей стороной.

- Проявили ли чиновники местной Федерации либо иные спортивные госструктуры халатность в этом скандале?

- Все относятся к этому вопросу с пониманием, потому что решение было принято не по правилам. Но это никак не повлияло ни на организацию чемпионата, ни на подготовку сборной нашей страны. Будем выходить из этой ситуации всеми возможными путями. Сейчас идет кропотливая работа по подготовке к судебным заседаниям в связи с этим. На сегодняшний день у нас есть адвокаты, которые этим занимаются. Теперь остается подойти к работе более кропотливо, щепетильно, чтобы нам не упустить ряд моментов.

- Вы уверены, что белорусские байдарочники и каноисты примут участие в Олимпиаде-2016?

- Олимпиада купирована по большому счету. Если в ней не участвуют сильнейшие спортсмены, то о какой конкуренции может идти и речь?! Надо сказать, что дисквалификации нет, а есть отстранение. Таким образом, в Олимпиаде будут участвовать только спортсмены второго или третьего ранга. Тот факт, что право откупа отдано Международной федерации тоже неправильно, потому что все критерии были ранее установлены. Спортсменов лишили права участия в Олимпийских играх. Нет санкций по дисквалификации. А на самом деле потом появляется решение исполкома Международной федерации об отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиаде. Какие тут могут быть справедливые рамки для решения этого вопроса и какая-то система отбора?! У меня других слов нет. Это вредит Олимпийскому движению и спорту. Я боюсь, что эти тенденции будут сохраняться и после этих Олимпийских игр.

- Возможен ли выход Олимпийского комитета Беларуси из Олимпийского движения в данном случае?

- Конечно, мы таких движений делать не будем. Мы будем стараться все-таки помочь международной системе, в том числе и в правовом отношении, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем с другими странами. Только мы, естественно, будем это делать согласованно, со всеми остальными странами. Это в первую очередь необходимо будет, конечно же, инициировать нам, так как мы пострадали от таких несправедливых решений.

- Азербайджан также страдает от подобных решений. Наша сборная по тяжелой атлетике отстранена от участия в Олимпиаде. Подобная же проблема существует и в России, и в Казахстане. Не думаете ли Вы, что в этом вопросе политический подтекст?

- Совершенно верно. Здесь управляет всем этим процессом группа лиц, которая заинтересована в принятии подобных решений. Принятые решения - против результатов, что очевидно. Поэтому каких-то других выводов нельзя сделать. Но это не значит, что это сделают (примут подобные решения - ред.) руководители тех стран, которые представляют международные чиновники в ICF (Международной федерации гребли на байдарках и каноэ) или какой-то другой федерации. Это все-таки связано с политикой. Естественно, это выход на уровень глав государств, которые, естественно, тоже понимают, что их представители не допускаются по непонятным причинам до главного спортивного старта четырехлетия. Посмотрите, какая несправедливость для граждан страны, которые не понимают, в чем они виноваты, и они не могут участвовать в соревновании.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко, как и президент Азербайджана, возглавляет местный олимпийский комитет. Было бы интересно узнать его мнение? Если он озвучил свое мнение, то он это делал в качестве главы государства или в качестве главы местного олимпийского комитета?

- Действительно, наш президент возглавляет спортивное движение в нашей стране, и скажу, что откровенно, что он чувствует эту ситуацию настолько близко в своей работе. Я не могу говорить за президента, он принимает такие новости с болью в сердце. Они не очень хорошо влияют на дальнейшее развитие спорта. Посмотрите, на год отстраните участников соревнования - сразу же спортсмены теряют тонус, теряют кондицию, и в целом нет поддержки развития для достижения спортивных результатов, которые они из-за этого достичь не могут. Из-за этого мы можем потерять перспективных спортсменов, которые могли бы участвовать в этих соревнованиях.

- Сколько спортсменов будут представлять Беларусь на Олимпиаде?

- На данный момент существует проблема с количеством спортсменов в спортивной борьбе и в пятиборье. Цифра спортсменов у нас плавающая. Наши квоты по гребле ушли в другие страны. Сейчас идет перераспределение, постоянно меняется состав. Примерно 124 спортсмена намерены принять участие в Олимпиаде. Это хороший результат. Самое главное, что все те, кто будет бороться за высокие места, они уже входят в это число.

- По-моему, на каждой Олимпиаде Беларусь зарабатывает около двух десятков медалей?

- Примерно. У нас всегда было до 20, но никогда не было 20. Больше 10.

- Как Вы оцениваете отношения между Азербайджаном и Беларусью в сфере спорта?

- Я думаю, что отношения между нашими странами хорошие и постоянно развиваются. Недавние Европейские игры были прекрасно проведены, подготовлены в Баку. Мы чувствовали себя как дома. Вопросы, которые возникали у нашей команды, были своевременно решены. Мы сотрудничаем в рамках Совета СНГ. Всегда как бы мы вместе, необходимо расширять сотрудничество. Я считаю, что у нас большие перспективы. Спорт очень интенсивно развивается, и нам надо идти вместе, чтобы мы стали сильнее. У нас есть шанс постоять за справедливость.

- Как Вы относитесь к идее проведения вторых Европейских игр в Минске?

- В Баку планка была поднята так высоко, что неправильно будет организовать их ниже подобного уровня. Настолько все было хорошо организовано.

- В 2019 году в Минске пройдет Европейский олимпийский фестиваль юниоров. Есть какие-либо планы на проведение Олимпиады в стране?

- Пока трудно говорить об этом, но все дело идет к полному подтягиванию. У нас не хватит стадионов для футбола. Сейчас устанавливается либерализированная система подготовки к играм кандадитов-участников. Возможна Олимпиада где-то вместе с Россией, возможно с Польшей. Необходимо наличие олимпийских объектов для проведения подобного спортивного мероприятия.

- В Азербайджане, как и в Беларуси, существует ряд проблем в футболе. Даже если есть подвижки на уровне клубов, то на уровне сборной этого не ощущается. Как Вы думаете, каковы причины этого?

- Мы не можем играть в футбол. У нас не было таких серьезных традиций. Школа советская осталась и дальше вырасти не можем, но будем дальше работать. У нас есть футбольная академия на базе училища олимпийского резерва, где мы стараемся создать сборные различных возрастных категорий. Пока стараемся концентрироваться на главном участии в первенстве.

- Может это как-то связано с руководством Федерации?

- Нет, почему же. Руководство не готовит команды, оно создает условия. Они есть, большего нам не надо. Чем больше денег, от этого команды играть лучше не будут. Должна быть система подготовки, которая должна работать. Пока мы создаем условия, система пока не дает результатов.

- Состояние центрального стадиона Минска остается таким же, как и три года назад, то есть без ремонта? Почему в Минске нет ни одного нормального стадиона?

- У нас сейчас будет стадион "Динамо". Недавно было принято решение и окончательно скорректировано о строительстве нового стадиона. У нас будет один национальный стадион, построенный с нуля. По сути, старые стадионы мы приведем в порядок - и в косметический, и в футбольный. И построим новый национальный футбольный стадион, вместимость которого составит 30 тыс. человек.

Старый стадион вмещал 35 тыс., но со временем трибуны убрали. На данный момент он вмещает 21-22 тыс. человек, но для Олимпийских игр нужен объем в 50-60 тыс. человек. Футбольный стадион не дотягивает до олимпийского уровня.

- Официальный Баку уже дважды подавал заявку на проведение Олимпийских игр у себя. Однако Минск за все это время этого не сделал. С чем это связано?

- Нет, конечно, мы не подавали заявок. У нас в планах такого нет. У нас впереди, в 2019 году, Европейский олимпийский фестиваль юниоров. Такие соревнования смогут нам помочь проверить боеготовность для проведения Олимпийских игр. Такого дальнего плана, как Олимпиада, нет, еще рано говорить.