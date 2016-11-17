Заменяющий главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе рассказал о своем назначении

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В начале ноября получил назначение на новую должность. Выражаю благодарность руководству федерации за оказанное доверие".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заменяющий главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов.

Он отметил, что хорошо знает членов сборной команды и ему не будет трудно работать с ними: "Подростки, с которыми я работал в 2007-2008 гг., теперь являются членами основной сборной. В качестве примера можно назвать имена Гаджи Алиева, Тогрула Аскерова. Я знаю их психологию и подход к ним. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие. У нас сильный тренерский корпус. Мы постараемся достичь успехов в результате совместной работы. Естественно, последнее слово принадлежит главному тренеру".

Отметим, что согласно приказу 1-го вице-президента Федерации борьбы Азербайджана Намига Алиева, внесены изменения в тренерском корпyсе сборных команд. Согласно приказу, Фирдовси Умудов назначен заменяющим главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе, Залимхан Гусейнов - старшим тренером, Акиф Абдуллаев и Садруддин Айгубов - тренерами. Бывший главный тренер сборной Сайпулла Абсаидов возглавит молодежную сборную.