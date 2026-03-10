WADA отложило симпозиум в Баку из-за ситуации на Ближнем Востоке
- 10 марта, 2026
- 09:29
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило Региональный симпозиум WADA по Европе, запланированный на 18–19 марта в Баку.
Как сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (АМАДА), решение связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
Также заседание Исполнительного комитета WADA (ExCo), которое должно было состояться в Баку перед симпозиумом, пройдет в онлайн-формате.
В заявлении Всемирного антидопингового агентства подчеркивается, что решение далось непросто. WADA выразило признательность принимающей стороне - Министерству молодежи и спорта Азербайджана и Национальному антидопинговому агентству Азербайджана - за поддержку и гостеприимство.
Отмечается, что перенос мероприятия связан с возможными перебоями в авиасообщении и логистическими трудностями.