    Индивидуальные
    • 10 марта, 2026
    • 09:29
    WADA отложило симпозиум в Баку из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило Региональный симпозиум WADA по Европе, запланированный на 18–19 марта в Баку.

    Как сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (АМАДА), решение связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

    Также заседание Исполнительного комитета WADA (ExCo), которое должно было состояться в Баку перед симпозиумом, пройдет в онлайн-формате.

    В заявлении Всемирного антидопингового агентства подчеркивается, что решение далось непросто. WADA выразило признательность принимающей стороне - Министерству молодежи и спорта Азербайджана и Национальному антидопинговому агентству Азербайджана - за поддержку и гостеприимство.

    Отмечается, что перенос мероприятия связан с возможными перебоями в авиасообщении и логистическими трудностями.

    Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olub
