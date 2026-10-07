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    Вусал Галандарзаде проиграл в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 14:33
    Вусал Галандарзаде проиграл в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл казахстанцу Абылайхану Жубаназару по количеству штрафных баллов.

    Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.

    Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

    Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен в 1/16 финала победил иппоном представителя Эстонии Саада Дикаева.

    В следующем раунде Галандарзаде встретится с казахстанцем Абылайханом Жубаназаром.

    Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.

    Ранее представитель Азербайджана Ахмед Юсифов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль, а Рашид Мамедалиев в весе до 73 кг стал бронзовым призером.

    Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде одержал свою первую победу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен победил представителя Болгарии Христо Валкова в 1/32 финала.

    Галандарзаде встретится с эстонцем Саадом Дикаевым в 1/16 финала.

    Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Dünya çempionatı: Vüsal Qələndərzadə 1/8 finalda məğlub olub - YENİLƏNİB-2
    Azerbaijani judoka Vusal Galandarzada wins first bout at World Judo Championships
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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