Вусал Галандарзаде проиграл в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-2
- 07 октября, 2026
- 14:33
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Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл казахстанцу Абылайхану Жубаназару по количеству штрафных баллов.
Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.
Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.
Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен в 1/16 финала победил иппоном представителя Эстонии Саада Дикаева.
В следующем раунде Галандарзаде встретится с казахстанцем Абылайханом Жубаназаром.
Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.
Ранее представитель Азербайджана Ахмед Юсифов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль, а Рашид Мамедалиев в весе до 73 кг стал бронзовым призером.
Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде одержал свою первую победу на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен победил представителя Болгарии Христо Валкова в 1/32 финала.
Галандарзаде встретится с эстонцем Саадом Дикаевым в 1/16 финала.
Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.