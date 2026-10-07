Вусал Галандарзаде проиграл в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл казахстанцу Абылайхану Жубаназару по количеству штрафных баллов.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.

Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

13:14

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде вышел в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен в 1/16 финала победил иппоном представителя Эстонии Саада Дикаева.

В следующем раунде Галандарзаде встретится с казахстанцем Абылайханом Жубаназаром.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене и завершится 11 октября.

Ранее представитель Азербайджана Ахмед Юсифов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль, а Рашид Мамедалиев в весе до 73 кг стал бронзовым призером.

11:45

Азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде одержал свою первую победу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен победил представителя Болгарии Христо Валкова в 1/32 финала.

Галандарзаде встретится с эстонцем Саадом Дикаевым в 1/16 финала.

Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.