Временный флаг ЧМ по сумо передадут Азербайджану в Таиланде

Временный флаг Чемпионата мира по сумо будет передан Азербайджану на мундиале, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) в сентябре.

Об этом Report сообщил вице-президент Японской ассоциации боевых искусств и культуры Ульви Агамиров.

Он рассказал о своем участии в церемонии презентации Чемпионата мира, который пройдет в Баку в 2026 году, на выставке Sumo Expo 2025 в Осаке (Япония):

"В азербайджанском павильоне, работающем в рамках выставки Osaka Expo, 5 августа состоялась презентация Чемпионата мира, которая получила высокую оценку посетителей. Презентационный видеоролик чемпионата и официальный талисман Azumo уже представлены публике. Талисман является символом силы и гостеприимства".

По словам Агамирова, подготовка уже началась.