Виталий Рагимов: Свою медаль я никому не отдам

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Я в шоке. Не понимаю, что происходит".

Об этом сказал Report азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Виталий Рагимов, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) касательно лишения его серебряной медали, завоеванной на Пекинских летних олимпийских играх 2008 года.

В.Рагимов сказал, что по поводу данного вопроса сегодня он был в МОК: "Говорят, что у меня обнаружили допинг. Подобное заявление спустя 8 лет после Олимпийских игр меня шокирует. Как это может быть, тогда его не обнаружили, а теперь выявили?".

В.Рагимов отметил, что во время встречи ему объяснили вопрос, однако с решением он не согласен: "Решения по поводу допинга принимаются Всемирным антидопинговым агентством.

В МОК я встретился с сотрудниками допингового отдела. Они объяснили вопрос. Как у меня может оказаться допинг? Если он был, тогда почему его тогда не обнаружили? Я неоднократно проходил допинг-тест. После 2008 года я участвовал во многих соревнованиях. Это очень грязный поступок. МОК не может вмешиваться в решение WADA и возражать. Так как существуют правила. Однако, Федерация борьбы Азербайджана может протестовать. Я не верну ни медаль, ни диплом, так как они принадлежат мне и я завоевал их ценой тяжелого труда".

Олимпийский призер в весовой категории 60 кг сказал, что проведет также встречу в Федерации борьбы Азербайджана: "Я не могу сказать, чем все закончится. Однако я не хочу отдавать медаль. У меня не было и не может быть допинга. Как я могу согласиться с тем, чего не было? О решении я узнал вчера. В федерацию должны прислать письмо, после чего структура примет шаги. В ближайшее время встретимся с руководством. Тогда и будет принято решение".

Отметим, что Виталий Рагимов принимал участие на Пекинских летних Олимпийских играх 2008 года. В результате повторного анализа у него обнаружили препарат "Turinabol". По решению Международного олимпийского комитета, уже завершивший свою карьеру борец должен вернуть серебряную медаль и диплом. Вопрос, кому будут переданы награды, должен решить Всемирный союз борьбы (UWW).