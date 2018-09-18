В связи с предстоящим в Баку чемпионатом мира по дзюдо организована выставка искусств и спорта - ВИДЕО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим в Баку чемпионатом мира по дзюдо организована выставка искусств и спорта.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президент структуры Садыг Садыгов, бывший президент Европейских олимпийских комитетов (EOК) Патрик Хикки, члены Исполнительного комитета IJF и др.

На выставке были представлены работы польки Моники Гловички, россиянки Елизаветы Александровой, француза Раймона Пуле, румына Евгена Василе и англичанина Нейла Эккерсли, а также азербайджанцев Бахрама Багирзаде, Джасара Мамедова, Рахиба Гараева, Замика Рзаева и Айнур Сакитгызы.

Выступивший на мероприятии М.Визер поприветствовал гостей, после чего представил деятелей искусства, чьи произведения были представлены на выставке. Руководитель структуры выразил уверенность, что чемпионат мира по дзюдо будет организован на высоком уровне.

Р.Абдуллаев сказал, что дзюдо и искусство создают прекрасное единство: "Добро пожаловать всем. Сегодня в выставке представлены произведения видных деятелей искусства. Здесь мы видим объединение семьи дзюдо с миром искусства. Дзюдо тоже искусство, философия. Единство этих двух искусств получилось прекрасно. Я хочу, чтобы наряду с азербайджанским дзюдо, вы познакомились и с искусством".

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.

ФОТО / ВИДЕО: Фири Салим