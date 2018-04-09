В связи с "Формулой 1" в Баку изменен график работы некоторых автобусов и метро

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Определены средства общественного транспорта, которые будут доставлять зрителей во время Гран-при Азербайджана на трек, в городок "Формулы 1" на Приморском бульваре и на трибуны.

Об этом сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Сообщается, что согласно Плану управления транспортом, подготовленному с целью обеспечения бесперебойного движения транспорта на центральных улицах Баку в преддверии соревнований, проезжающие рядом с треком автобусы №65, №5 и №53 будут работать с 6:00 часов утра до 4:00 часов ночи, станции метро "28 Мая" и "Ичери Шехер" с 6:00 утра до 2:00 часов ночи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля.