В НОК прошла встреча с азербайджанской делегацией, отправляющейся на III Летние юношеские олимпийские игры

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялась встреча с азербайджанской делегацией, отправляющейся на III Летние юношеские олимпийские игры в столице Аргентины, Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, замминистра Исмаил Исмайлов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генсек структуры Агаджан Абыев, заместитель генсека Азер Алиев, директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли, представители федерации, тренеры и спортсмены.

Ч.Гусейнзаде отметил, что Азербайджан на I Летних олимпийских играх занял 11-е место в командном зачете с 8-ю медалями (5 золотых, 3 серебряных), во второй раз – 10-е место с 12-ю медалями (5 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая). Он заявил, что верит, что наши спортсмены достойно выступят в Аргентине.

Затем был продемонстрирован видеоролик о III Летних юношеских олимпийских играх.

Азербайджанские атлеты отправятся в Аргентину 4 октября.

Азербайджанские спортсмены завоевали на олимпиаду 17 лицензий по 9 видам спорта. На олимпиаде нашу республику представят 8 девушек и 9 юношей.

Наряду со спортсменами в состав Олимпийской команды Азербайджана вошли 12 тренеров, 1 врач, руководитель делегации и 1 молодой посол.

Отметим, что III Летние юношеские олимпийские игры состоятся 6 - 18 октября.