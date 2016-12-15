В министерстве молодежи и спорта прошла встреча со сборной Азербайджана по тхэквондо

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошла пресс-конференция, посвященная выступлению мужской сборной Азербайджана по тхэквондо на прошедшем в Баку межкомандном чемпионате мира и избранию Всемирной федерацией тхэквондо Федерации тхэквондо Азербайджана "Лучшей национальной ассоциацией года".

Как заявляет Report, открыв мероприятия вступительным словом, замминистра Исмаил Исмаилов высоко оценил чемпионство нашей сборной в мундиале.

Он выразил уверенность в успешном выступлении наших спортсменов на предстоящих соревнованиях.

Затем выступил вице-президент федерации Наги Сафаров. Он заявил, что наша сборная пока является первой командой, получившей право на участие в чемпионате по олимпийским видам спорта: "В соревнованиях принимают участие 8 сильнейших команд мира. Нам и в этом году удалось сохранить кубок в Азербайджане".

Касаясь слабого выступления женской сборной Азербайджана, Н.Сафаров сказал, что календарного плана соревнований не было даже спустя 2 месяца после олимпиады: "Наша мужская сборная была готова к этому. Однако членам женской команды этого не удалось".

На мероприятии также выступил вице-президент федерации Ниямеддин Пашаев, который внес ясность в причину поражения Радика Исаева в Гран-при: "Мы не хотели отпускать Радика на Гран-при. Однако, согласно правилам, он должен был участвовать или же предоставить медсправку. Это ему нужно было для участия на чемпионате мира без предварительного участия в Гран-при. Даже победившему в Баку спортсмену не удалось догнать его в рейтинге".

Здесь также назвали причину не включения титулованных спортсменов Рамина Азизова и Гюнай Агакишиевой в состав основной сборной. Было отмечено, что они попадут в сборную, когда будут готовы.