В Баку стартует международный турнир, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана (ФБА), соревнование продлится 4 дня.

В турнире, который состоится в спортивном зале ФБА, наряду с азербайджанскими спортсменами примут участие команды из России, Украины, Таджикистана, Индии, Ирана, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Грузии и Узбекистана.

В целом, в соревновании, в котором примут участие 114 боксеров в 10 весовых категориях, Азербайджан будет представлен 3 командами.

Отметим, что бои начнутся сегодня в 16:00. Финал состоится 24 декабря.