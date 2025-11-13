В Баку открылась международная конференция, организованная AMADA

В Баку состоялась церемония открытия международной конференции "Право и справедливость в спорте: новая антидопинговая рамка", организованной Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA) и посвященной Году Конституции и суверенитета.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), национальных антидопинговых организаций других стран, а также местные и зарубежные эксперты.

Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде, открывая конференцию, подчеркнула, что тема мероприятия отражает стремление к сохранению честности и доверия в спорте. Менеджер WADA по связям с национальными агентствами Штефан Тринкс отметил значение конференции и дал высокую оценку деятельности AMADA.

В рамках сессий будут обсуждаться вопросы верховенства права в спорте, справедливого соревнования, обновленного антидопингового законодательства и защиты прав спортсменов. Конференция направлена на укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в борьбе с применением допинга и другими нарушениями спортивной этики.