    В Баку открылась международная конференция, организованная AMADA

    Индивидуальные
    • 13 ноября, 2025
    • 11:26
    В Баку открылась международная конференция, организованная AMADA

    В Баку состоялась церемония открытия международной конференции "Право и справедливость в спорте: новая антидопинговая рамка", организованной Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA) и посвященной Году Конституции и суверенитета.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), национальных антидопинговых организаций других стран, а также местные и зарубежные эксперты.

    Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде, открывая конференцию, подчеркнула, что тема мероприятия отражает стремление к сохранению честности и доверия в спорте. Менеджер WADA по связям с национальными агентствами Штефан Тринкс отметил значение конференции и дал высокую оценку деятельности AMADA.

    В рамках сессий будут обсуждаться вопросы верховенства права в спорте, справедливого соревнования, обновленного антидопингового законодательства и защиты прав спортсменов. Конференция направлена на укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в борьбе с применением допинга и другими нарушениями спортивной этики.

