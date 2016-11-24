В Баку начал работу конгресс Международной федерации каноэ

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку впервые начал работу 36-й конгресс Международной федерации каноэ (ICF).

Как сообщает Report, на мероприятии в Bolevard Hotel принимают участие более 200 представителей из 89 стран мира.

Еще 29 стран передали свои права голосования участникам Конгресса. Таким образом, судьбу ICF на предстоящие годы решат 118 голосов из 159 стран, являющихся членами организации.

Согласно программе, состоялся внеочередной конгресс, на котором будет обсуждаться структура ICF, после чего состоится голосование. Также состоятся обсуждения и голосование в связи с необходимыми изменениями в Уставе для деятельности новой структуры управления.

Президент ICF Хосе Перурена Лопес объявил конгресс открытым.

Затем выступил президент Национальной федерации по гребле Эльчин Зейналов, который поприветствовал гостей. Он подчеркнул, что AMAF за прошедшие 10 лет достигла достаточно большого успеха: "Федерация создана в 2006 году. В этом году отмечаем 10-летие. В 2009 году наша команда по гребле завоевала медали на чемпионатах мира и Европы. На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро мы завоевали серебро и бронзу. В целом за 10 лет наши спортсмены завоевали 17 золотых, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей на международной арене".

В программу конгресса также выключено избрание президента, вице-президента ICF, председателей по каноэ-спринту, каноэ-слалому, каноэ-марафону и другим видам.

Отметим, что на конгрессе ICF Азербайджан представляют президент Национальной федерации по гребле Эльчин Зейналов, исполнительный директор Ровшан Керимов и технический директор Лейла Алиева.

Мероприятие завершится 26 ноября.