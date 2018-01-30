В Азербайджане построят еще 4 олимпийских комплекса

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "В 2018 году в четырех городах должны быть построены олимпийские спортивные центры".

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что два олимпийских комплекса будут сданы в этом году, а два - в следующем году.

В заявлении Report руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова заявила, что в этом году сдадут олимпийские комплексы в Лянкяране и Бейлагане, а в следующем - в Геранбое и Тертере.

Олимпийский комплекс в Лянкяране построят заново, а в остальных районах их создадут впервые.

Отметим, что на данный момент в Азербайджане действует 43 олимпийских комплекса.