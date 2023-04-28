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Тураб Теймуров: Мероприятия в Баку заинтересуют болельщиков и официальных лиц Формулы-1

Тураб Теймуров: Мероприятия в Баку заинтересуют болельщиков и официальных лиц Формулы-1 В Баку пройдут мероприятие, которые наряду с болельщиками заинтересуют и официальных лиц Формулы-1.
Индивидуальные
28 апреля 2023 г. 15:07
Тураб Теймуров: Мероприятия в Баку заинтересуют болельщиков и официальных лиц Формулы-1

В Баку пройдут мероприятие, которые наряду с болельщиками заинтересуют и официальных лиц Формулы-1.

Об этом Report сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что в этом году Гран-при Азербайджана будет богато новшествами: "До Гран-при мы говорили, что в страну приедет рекордное число болельщиков. Вчера во время заезда на пит-лейн все увидели, что туристов больше, чем в предыдущие годы. Соревнования Форумлы-1 очень важны с точки зрения экономической выгоды, продвижения, брендинга страны. Думаю, самое интересное соревнование сезона пройдет в Баку, и для этого есть несколько причин. Так, первое за сезон соревнование в спринте в новом формате пройдет в нашей столице. Это событие интересно не только для болельщиков, но и для официальных лиц Формулы-1 и Международной автомобильной федерации".

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер отметил, что соревнования в спринте рискованны для болидов, однако для зрителей будут грандиозным шоу.

"Мы согласны с этим. Болельщиков ждет поистине захватывающее шоу. В развлекательной зоне также будут отличия по сравнению с предыдущими годами. Открыты развлекательная зона для детей и национальный уголок", - отметил Т. Теймуров.

Он добавил, что с учетом просьб зрителей на пятничный и субботний концерты в продажу выставлены билеты новой категории.

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Версия на азербайджанском языке Turab Teymurov: “Bakıda azarkeşlərlə yanaşı “Formula 1” rəsmilərini də maraqlandıran hadisələr olacaq”

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