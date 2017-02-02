Трое азербайджанских дзюдоистов получили по 50 тыс. долларов в виде награды

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Каждый из трех азербайджанских дзюдоистов получил награду в 50 000 долларов.

Как сообщает Report, Международная федерация дзюдо (İJF) наградила Орхана Сафарова (60 кг), Рустама Оруджева (73 кг) и Эльмара Гасымова (100 кг).

Столь крупную сумму они получили за то, что заняли первое место в рейтинге İJF 2016 года в своей весовой категории.

В заявлении официальному сайту İJF Оруджев сказал: "Я очень рад, что завершил 2016 год на первом месте. Прошлый год был для меня успешным. На чемпионате Европы я завоевал золотую, а на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро - серебряную медаль. За этот подарок я признателен президенту İJF Мариусу Визеру".

Отметим, что в целом награды были удостоены 7 женщин и столько же мужчин-дзюдоистов, возглавляющих рейтинговый список в 14-ти весовых категориях.