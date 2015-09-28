​Трагически погиб 24-летний дзюдоист

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Трагически погиб 24-летний чешский дзюдоист Александр Юречка.

Как сообщает Report со ссылкой на Международную федерацию дзюдо, он утонул в прошлую пятницу на озере Ла Гарда в Италии.

Из-за гибели спортсмена, запланированное на будущую неделю в Ташкенте соревнование Гран-при начнется минутой молчания.

Молодой дзюдоист вел борьбу на прошедшем в прошлом месяце в Астане чемпионате мира и дважды становился бронзовым призером турнира "Большой шлем".