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    ​Трагически погиб 24-летний дзюдоист

    Он утонул на озере Ла Гарда в Италии

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Трагически погиб 24-летний чешский дзюдоист Александр Юречка.

    Как сообщает Report со ссылкой на Международную федерацию дзюдо, он утонул в прошлую пятницу на озере Ла Гарда в Италии.

    Из-за гибели спортсмена, запланированное на будущую неделю в Ташкенте соревнование Гран-при начнется минутой молчания.

    Молодой дзюдоист вел борьбу на прошедшем в прошлом месяце в Астане чемпионате мира и дважды становился бронзовым призером турнира "Большой шлем".

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