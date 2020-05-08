Теймур Раджабов рассказал о сложности участия в онлайн Кубке наций

"Были прекрасные игры, много борьбы".

Как передает Report, об этом азербайджанский шахматист Теймур Раджабов написал в личном аккаунте в Twitter о встречах 5-6 раундов онлайн Кубка наций.

33-летний гроссмейстер сообщил, что после длительного времени опять появилось давление. Раджабов признал, что испытывает трудности в адаптации к онлайн шахматам: "Трудно управлять временем. Мы играем в режиме классических шахмат. Нужно адаптироваться. Для этого я должен набраться практики, практики и практики. Я верю, что к 2021 году вернусь в форму".

Сборная, в состав которой входит Теймур Раджабов проиграла сборной Европы в пятом туре (1.5:2.5) и Китаю в VI туре (0,5:3,5). Азербайджанский шахматист пока не смог одержать победу в онлайн соревновании.