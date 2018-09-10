Спортивный директор Федерации дзюдо Испании: Я жду прекрасной организации чемпионата в Баку

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Наши дзюдоисты долгое время готовятся к этому соревнованию. Они провели очень хорошие сборы с технической и тактической точек зрения. Цель каждого – завоевать медали на чемпионате мира".

Как сообщает Report, об этом спортивный директор Федерации дзюдо Испании Сара Алварез Менендез сказала, говоря о предстоящем в Баку чемпионате мира по дзюдо. Она подчернула, что они постараются завоевать медали во всех весовых категориях: "Хотя это и сложно, но нет ничего невозможного. Каждый испанский дзюдоист - мой фаворит. Поэтому я не могу сказать, от кого конкретно жду медали".

Представитель Федерации сказала, что хорошего мнения об азербайджанских дзюдоистах и ждет прекрасной организации чемпионата в Баку: "Большинство азербайджанских дзюдоистов сильные и трудолюбивые. Как и на других чемпионатах мира, в Баку я жду прекрасной организации" .

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.