Состоится 1/32 финала Кубка мира-2015 по шахматам

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня начнется 1/32 финала Кубка мира-2015 по шахматам. Как сообщает Report, в этом туре выступят 4 азербайджанских спортсмена.

Теймур Раджабов встретится с 4-кратным чемпионом Израиля Ильей Смириным. Соперником Гадира Гусейнова будет чех Давид Навара. Рауф Мамедов встретится с американским шахматистом Фабиано Каруано, а Шахрияр Мамедъяров - с китайцем Йифаном Хоу.

Из 4-х армянских шахматистов, участвующих в кубке мира, борьбу в 1/32 финала продолжат 3 спортсмена - Лвеон Аронян, Габриэль Саркисян, Грант Мелкумян.

Отметим, что в Кубке мира-2015 по шахматам участвуют 128 спортсменов из 45 стран.