Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ SOCAR и министерство спорта Грузии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил Report генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, целью подписания меморандума является развитие спорта: "Мы сотрудничаем уже долгие годы. Для укрепления этого сотрудничества мы подписали меморандум, предусматривающий координацию совместной деятельности. Сотрудничество охватит 2016-2017 годы".

М.Мамедов отметил, что пока финансовые вопросы сотрудничества не обсуждаются: "Пока точных сведений об этом нет. Может, обсудим в будущем. Сейчас это просто меморандум о взаимном сотрудничестве. Мы являемся одной из крупнейших компаний и налогоплательщиков Грузии. Поэтому сотрудничаем не с мелкими компаниями, а с крупными организациями и министерствами".

Гендиректор сообщил, что меморандум охватит различные виды спорта.

Отметим, что меморандум подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и министр по делам спорта и молодежи Грузии Тариэль Хечикашвили.