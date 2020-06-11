СМИ: Гран При Азербайджана отменено

Отмену Гран При Азербайджана в Баку подтвердят в ближайшее время. Как сообщает Report со ссылкой на F1news, решение уже принято, сотрудники получили уведомления, осталось дождаться официального заявления.

Итальянская пресса пишет, что будут отменены уличная гонка в Сингапуре, где нужна продолжительная подготовка, и этап в Сузуке. А вот гонки в Сочи, Вьетнаме, США, Мексике, Бахрейне и Абу-Даби состоятся.

Организаторы чемпионата мира рассчитывают провести по крайней мере 15 Гран При, что позволит в полной мере получить выплаты по телевизионным контрактам.