Шахрияр Мамедьяров примет участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров вошел в предварительный список участников турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), который пройдет 12-28 января.

Как сообщает Report, на турнире также выступят российские шахматисты Сергей Карякин и Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан (оба - Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И и Хоу Ифань (оба - Китай), Гавейн Джонс (Англия).