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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоится VII этап Формулы 2.

Как сообщает Report, первенство в 29 кругов с участием 20 пилотов стартует в 12:00.

В классификационном заезде 23 июня лучший результат показал Шарль Леклер из команды Prema Racing - 1:52.129. Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix) стал вторым, а Николас Латифи (Канада, DAMS) - третьим.

Отметим, что 25 июня в 14:00 стартует VIII этап соревнования, состоящий из 21-го круга.