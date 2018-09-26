Сегодня в Баку на чемпионате мира по дзюдо завершатся индивидуальные соревнования

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на продолжающемся в Баку чемпионате мира по дзюдо завершатся индивидуальные соревнования.

Как сообщает Report, в седьмой день соревнований на татами выйдут два азербайджанских дзюдоиста - Ушанги Кокаури (+100 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг). Оба спортсмена начнут борьбу с 1/16 финала. Они проведут первые встречи против белоруса Владислава Терпицкого и литовки Сандры Яблонските соответственно.

Первые встречи начнутся в 10:00. Начиная с 16:00 часов начнутся встречи за медали.

Отметим, что за прошедшие 5 дней соревнований из азербайджанских спортсменов завершили свои выступления Аиша Гурбанлы (48 кг), Буянхишиг Пуревсурен (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлу (57 кг), Орхан Сафаров, Карамет Гусейнов (по 60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Гидаят Гейдаров (по 73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев (по 100 кг). Из них только Гейдаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира завершится смешанными командными соревнованиями 27 сентября.