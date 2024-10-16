Сегодня стартует "Мингячевирская регата-2024"

Сегодня стартует международный турнир по академической гребле "Мингячевирская регата-2024".

Сегодня стартует международный турнир по академической гребле "Мингячевирская регата-2024".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, в соревнованиях примут участие до 100 спортсменов из 12 стран.

Турнир начнется в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кура".

Помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях примут участие гребцы из Эстонии, Грузии, Италии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины и Узбекистана.

В связи с Днем освобождения города Физули от оккупации 17 октября в Физули состоится официальная церемония открытия регаты на водохранилище Ашагы Кёнделанчай.

А 18 октября в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" пройдут финальные соревнования и церемония закрытия.