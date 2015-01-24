Сборная России по легкой атлетике осталась без тренера

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков покинул свой пост. Как сообщает Report, об этом заявил местным СМИ президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Положительно расценив отставку главного тренера, официальный представитель федерации поблагодарил В.Маслакова: "Мы благодарим Маслакова за справедливое, правильное решение по поводу национальной сборной России. Мы говорили с ним долго на эту тему. Он принял правильное решение".

Отметим, что несколько дней назад Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило от соревнований 5 местных атлетов. Четверо из них дисквалифицированы на некоторое время, а один - навсегда.