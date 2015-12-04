​Россия обнародовала стоимость билетов на сочинский этап "Формулы-1"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована стоимость билетов на предстоящий в будущем году в России этап чемпионата мира по "Формуле-1".

Как сообщает Report, билеты будут стоить от 8 300 рублей (около 130 манатов) и выше.

Указанные цены касаются временных трибун. Чтобы занять место на основных трибунах, болельщикам придется раскошелиться на 18 800 рублей (около 290 манатов).

Российский этап соревнований пройдет 29 апреля-1 мая 2016 года мая в Сочи.

Отметим, что азербайджанское Гран-при чемпионата мира по "Формуле-1" пройдет на улицах Баку 17-19 июня.