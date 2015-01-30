В Азербайджане пройдет открытый чемпионат по ледолазанию

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 31 января и 1 февраля при организационной поддержке Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана (FAIREX) и министерства молодежи и спорта на обледеневших водопадах близ гусарского села Ляки пройдет Открытый чемпионат Азербайджана по ледолазанию.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой федерации.

На чемпионате, организованном в соответствии с требованиями и условиями международных федераций, примут участие спортсмены клубов из различных регионов республики, действующих при Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана.