Президент Международной федерации тяжелой атлетики: Азербайджан - близкая и дорогая мне страна

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Я очень рад здесь находиться. Азербайджан - очень близкая и дорогая мне страна. Вопросы, связанные с тяжелой атлетикой, мы обсудили с президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Джахангиром Аскеровым".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил президент Международной федерации тяжелой атлетике (IWF) Тамаш Аян.

Он отметил, что за прошедший период тяжелая атлетика как вид спорта столкнулась с серьезными проблемами:

"К сожалению, образцы, взятые у некоторых тяжелоатлетов, участвовавших на Летних олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, дали положительный результат, были применены наказания. Это стало для нас хорошим уроком. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах позвонил мне и сказал, что вопрос принял очень серьезный характер, и если это не прекратится, тяжелую атлетику могут удалить из программы олимпиады. Мы должны стараться, чтобы спортсмены не принимали запрещенные препараты. Если работы в этой сфере не будут результативными, включение тяжелой атлетики в программу очередной олимпиады останется под большим сомнением".

Т.Аян отметил, что осуществляемые в последнее время в Азербайджане работы по развитию тяжелой атлетики достойны похвалы:

"Азербайджан мне очень нравится, я люблю эту страну. Джахангир Аскеров – один из лучших руководителей национальных федераций. Его работы в этом направлении – просто фантастика. Также достойны похвалы работы, осуществляемые вице-президентом Тофиком Гейдаровым, генсеком Ризваном Расуловым и другими. Мы считаем Азербайджан очень хорошим партнером. 11 июня Комиссия по чистой игре отчиталась мне, что Азербайджан полностью соблюл все критерии. Азербайджанские спортсмены смогут принять участие на III Летних юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Это результат совместной работы".