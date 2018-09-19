Предстоящий в Баку чемпионат мира по дзюдо будет транслироваться в более 190 странах мира

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация дзюдо (IJF) назвала телеканалы, которые будут транслировать соревнования Чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как передает Report, состязания будут вещать такие крупные телеканалы, как CNN, Euronews, BBC и другие.

В этом году ожидается рекордный охват аудитории: за чемпионатом будут следить в более чем 190 странах мира.

В Азербайджане транслировать чемпионат будут телеканалы İdman Azərbaycan (AzTV) и СBC Sport.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.