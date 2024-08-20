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Представители AMADA приняли участие в международной конференции по допинговым исследованиям

Представители AMADA приняли участие в международной конференции по допинговым исследованиям Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахмина Таги-заде и заместитель исполнительного директора Руфат Эфендиев приняли участие в международной конференции по допинговым исследованиям, состоявшейся в Институте
Индивидуальные
20 августа 2024 г. 11:18
Представители AMADA приняли участие в международной конференции по допинговым исследованиям

Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахмина Таги-заде и заместитель исполнительного директора Руфат Эфендиев приняли участие в международной конференции по допинговым исследованиям, состоявшейся в Институте спортивных наук Орхусского университета в Дании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AMADA, конференция собрала ведущих мировых антидопинговых экспертов и исследователей.

В течение двух дней участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с современными вызовами и перспективами борьбы с допингом. Особое внимание уделено таким темам как влияние стероидов на здоровье юных спортсменов, инициатива Enhanced Games и системные проблемы, связанные с употреблением запрещенных среди спортсменов препаратов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA rəsmiləri dopinq araşdırmaları üzrə beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

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