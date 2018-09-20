 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована сумма средств, потраченных на развитие тяжелой атлетики в Азербайджане за последние два года

    В комиссии по прессе IWF будет работать азербайджанский журналист

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Федерация тяжелой атлетики Азербайджана за последние два года на развитие этого вида спорта потратила 5 миллионов манатов".

    Как сообщает Report, об этом президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Тамаш Аян сообщил на организованной в Баку пресс-конференции. 

    По его словам, средства были направлены на строительство новых спортивных залов и покупку инвентаря.

    Т.Аян добавил, что поговорит с президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Джахангиром Аскеровым относительно включения одного азербайджанского журналиста в комиссию по прессе IWF.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi