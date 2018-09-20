Обнародована сумма средств, потраченных на развитие тяжелой атлетики в Азербайджане за последние два года

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Федерация тяжелой атлетики Азербайджана за последние два года на развитие этого вида спорта потратила 5 миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Тамаш Аян сообщил на организованной в Баку пресс-конференции.

По его словам, средства были направлены на строительство новых спортивных залов и покупку инвентаря.

Т.Аян добавил, что поговорит с президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Джахангиром Аскеровым относительно включения одного азербайджанского журналиста в комиссию по прессе IWF.