Обнародован состав сборной Азербайджана по тхэквондо на Гран-при и межкомандный чемпионат мира

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Определились имена азербайджанских спортсменов, которые будут участвовать в финальном раунде Гран-при по тхэквондо, который пройдет в Баку, и межкомандном чемпионате мира.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, в Гран-при выступят 7, а на чемпионате - 10 азербайджанских спортсменов.

В Гран-при, который начнется 9 декабря, в соревнованиях между мужчинами выступят Роман Самодуров (58 кг), Айхан Тагизаде (68 кг), Милад Беиги Харчегани (80 кг), Радик Исаев (+80 kq), в соревнованиях среди женщин выступят Патимат Абакарова (49 кг), Япрак Эриш (57 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

Соревнования начнутся в 10:00. В Баку выступят 128 тхэквондистов из 47 стран мира. Соревнования будут судить 45 рефери WTF, среди которых Азербайджан представят судьи международной категории Эльшан Гулиев, Ох Кванг Чол и Эльшад Мамедов. Согласно правилам соревнования, для победителей I, II и III предусмотрены денежные награды в размере 6000, 3000 и 1000 долларов соответственно.

На межкомандном чемпионате мира, который начнется 12 декабря, среди мужчин будут участвовать Магомед Мамедов (63 кг), Айхан Тагизаде, Сина Бахрами (обе 68 кг), Саид Гулиев (74 кг), Милад Беиги Харчегани (80 кг), Радик Исаев (+87 kq), среди женщин - Сафийе Полат (49 кг), Зейви Керимова, Гюльханым Йешилдал (обе 57 кг), Япрак Эриш (62 kq), Мелисса Пагнотта (67 кг) и Решмийе Оогник (73 кг).