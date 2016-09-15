На прошедшей в Баку Всемирной шахматной олимпиаде допинг не обнаружен

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ У участников 42-ой Всемирной шахматной олимпиады допинг не обнаружен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Руководитель федерации сказал, что они не сталкивались с проблемой допинга с момента участия в составе Международного олимпийского комитета в 1999 году: "Периодически спортсмены обследуются во Всемирном антидопинговом агентстве. Существует список запрещенных препаратов. На олимпиаде в Баку ни один из результатов не оказался положительным".

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада прошла в Баку 1-13 сентября.