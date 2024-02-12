На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку примут участие сборные 46 стран

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку примут участие сборные 46 стран, в том числе Азербайджана.

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку примут участие сборные 46 стран, в том числе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На Кубке мира будут участвовать спортсмены из Андорры, Анголы, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Великобритании, Греции, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мексики, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Китая, Польши, Южной Кореи, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Южной Африки, Испании, Таиланда, Турции, Украины, США и Узбекистана.

Отметим, что турнир пройдет 19-21 апреля на Национальной гимнастической арене в Баку.