Мариана Василева: Завоеванная на олимпиаде золотая медаль является большим успехом Федерации гимнастики Азербайджана

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Завоеванная на олимпиаде золотая медаль является большим успехом Федерации гимнастики Азербайджана".

Об этом заявила Report главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, комментируя завоевание Елизаветой Лузан золотой медали на III Летних юношеских Олимпийских играх в столице Аргентины – Буэнос-Айресе.

По словам болгарского специалиста, первый вице-президент Азербайджана, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева вносит большой вклад в развитие этого вида спорта как в стране, так и в мире.

М.Василева также отметила, что в 2019 году в Азербайджане пройдут несколько важных соревнований по гимнастике.

Отметим, что Елизавета Лузан завоевала золотую медаль в составе смешанной команды Международного олимпийского комитета.