Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества
Индивидуальные
- 05 октября, 2026
- 10:16
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Президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов встретился с находящимся в Баку новоизбранным президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Тимуром Турловым.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат, стороны обсудили развитие шахмат в Азербайджане, опыт Баку в проведении международных турниров и перспективы сотрудничества между ФИДЕ и ФША.
В заключение глава ФША вручил гостю памятный подарок.
Отметим, что в прошлом месяце Тимур Турлов был избран новым президентом ФИДЕ, а Махир Мамедов - в третий раз вице-президентом этой организации.
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