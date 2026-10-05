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    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2026
    • 10:16
    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества

    Президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов встретился с находящимся в Баку новоизбранным президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Тимуром Турловым.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат, стороны обсудили развитие шахмат в Азербайджане, опыт Баку в проведении международных турниров и перспективы сотрудничества между ФИДЕ и ФША.

    В заключение глава ФША вручил гостю памятный подарок.

    Отметим, что в прошлом месяце Тимур Турлов был избран новым президентом ФИДЕ, а Махир Мамедов - в третий раз вице-президентом этой организации.

    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества
    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества
    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества
    Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества

    Федерация шахмат Азербайджана Махир Мамедов Тимур Турлов Международная шахматная федерация (ФИДЕ)
    Фото
    Mahir Məmmədov FIDE prezidenti Timur Turlovla əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Mahir Mammadov, FIDE President Turlov discuss future cooperation
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