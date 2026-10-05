Махир Мамедов обсудил с президентом ФИДЕ вопросы сотрудничества

Президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов встретился с находящимся в Баку новоизбранным президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Тимуром Турловым.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат, стороны обсудили развитие шахмат в Азербайджане, опыт Баку в проведении международных турниров и перспективы сотрудничества между ФИДЕ и ФША.

В заключение глава ФША вручил гостю памятный подарок.

Отметим, что в прошлом месяце Тимур Турлов был избран новым президентом ФИДЕ, а Махир Мамедов - в третий раз вице-президентом этой организации.