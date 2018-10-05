Махир Мамедов: Мое избрание вице-президентом ФИДЕ - результат высокого доверия стран мира Азербайджану

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "В первую очередь, хочу выразить признательность за поздравление президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с моим избранием на пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Поздравление главы государства стало честью для меня и повысило мою ответственность".

Как сообщает Report, об этом вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов сказал на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми в заявлении пресс-службе Международной шахматной федерации, комментируя свое избрание на пост вице-президента этой структуры.

М.Мамедов оценил избрание азербайджанца впервые в истории шахмат страны на руководящую должность в ФИДЕ как высокое доверие, оказанное Азербайджану мировым шахматным сообществом: "Мое избрание на такой высокий пост в Международной шахматной федерации является результатом доверия стран мира, оказанного Азербайджану и азербайджанскому спорту. Именно благодаря вниманию, оказываемому президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым шахматам и шахматистам, наши гроссмейстеры одержали крупные победы на престижных соревнованиях, а проведение в стране престижных шахматных соревнований стало традицией".