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    Литовская шахматистка: Считаю, что условия для игр на Шахматной Олимпиаде в Баку отличные

    Мне нравится в Баку, в котором я была в 2007 году

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Считаю, что условия для игр на Шахматной Олимпиаде в Баку отличные.

    Как сообщает Report, об этом каналу Chess Cast сказала член шахматной команды Литвы, депутат Сейма этой страны Виктория Чмилите-Нильсен, комментируя условия, созданные на Шахматной Олимпиаде в Баку.

    "Олимпиада впечатляет. Здесь много места, можно увидеть всех игроков. К тому же, Олимпиада это не только шахматы, но и общественное мероприятия. Здесь, в Баку, это замечательный микс и того, и другого", - сказала шахматистка.

    Она также отметила, что ей нравится в Баку, в котором она была в 2007 году.

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