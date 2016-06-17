Легендарный футболист Пеле награжден Олимпийским орденом

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Легенда футбола, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле получил Олимпийский орден, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Орден был вручен Пеле в его родном городе Сантосе президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Пеле является примером олимпийских ценностей, дружбы и уважения во всех своих делах — как на поле, так и вне его, – сказал Бах. – У огромного числа людей, включая меня, существует огромная личная привязанность к этому поистине великому спортсмену".

Олимпийский орден, присуждаемый за особые заслуги перед олимпийским движением, был учрежден в 1974 году.