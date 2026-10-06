Хидаят Гейдаров прекратил борьбу на ЧМ в Баку - ОБНОВЛЕНО-2
- 06 октября, 2026
- 13:58
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Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прекратил борьбу на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, олимпийский чемпион, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала встретился с итальянцем Джованни Эспозито.
Проигравший сопернику за счет штрафных очков Гейдаров завершил свое выступление.
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров одержал очередную победу на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/16 финала одержал победу над финном Валттери Олином.
В 1/8 финала он встретится с итальянцем Джованни Эспозито.
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) начал чемпионат мира в Баку с победы.
Как сообщает Report, спортсмен в 1/32 финала встретился с Акилом Гякова (Косово).
Победив соперника, Гейдаров вышел в следующий этап. В 1/16 финала олимпийский чемпион встретится с финном Валттери Олином.
Сегодня на татами также выйдут Хадиджа Гадашова (57 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг).
Чемпионат мира завершится 11 октября. В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг.
Эта награда стала четвертым золотом Азербайджана в истории взрослых чемпионатов мира по дзюдо и первым мировым титулом страны в весе до 60 кг.