Хидаят Гейдаров прекратил борьбу на ЧМ в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прекратил борьбу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, олимпийский чемпион, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала встретился с итальянцем Джованни Эспозито.

Проигравший сопернику за счет штрафных очков Гейдаров завершил свое выступление.

12:35

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров одержал очередную победу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/16 финала одержал победу над финном Валттери Олином.

В 1/8 финала он встретится с итальянцем Джованни Эспозито.

11:25

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) начал чемпионат мира в Баку с победы.

Как сообщает Report, спортсмен в 1/32 финала встретился с Акилом Гякова (Косово).

Победив соперника, Гейдаров вышел в следующий этап. В 1/16 финала олимпийский чемпион встретится с финном Валттери Олином.

Сегодня на татами также выйдут Хадиджа Гадашова (57 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг).

Чемпионат мира завершится 11 октября. В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

Эта награда стала четвертым золотом Азербайджана в истории взрослых чемпионатов мира по дзюдо и первым мировым титулом страны в весе до 60 кг.