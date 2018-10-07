Хэмилтон выиграл гран-при Японии "Формулы-1"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Н а автодроме «Сузука» завершилась гонка Гран-при Японии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, тем самым ещё больше нарастив преимущество в общем зачёте, сообщает Report.

Второе место завоевал его напарник по команде Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, стартовавший с девятого места, удачно начал гонку, но в ходе смелой атаки на «Ред Булл» Макса Ферстаппена получил контакт с голландцем и откатился вглубь пелотона.

В конечном итоге ему удалось финишировать лишь шестым.

После этой гонки Хэмилтон имеет 331 очко. У Феттеля лишь 264. Третьим идет Боттас с 207 баллами.

Следующее гран-при состоится 21 октября в США.