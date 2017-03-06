Главный тренер сборной Азербайджана: Мы и дальше будем готовиться, ведь впереди у нас Исламиада

© Report.az

Киев. 6 марта. REPORT.AZ/ "Наша сборная хорошо подготовилась и показала второе место в итоговом медальном зачете. Среди 22 стран это очень хороший результат". Об этом украинскому бюро Report заявил главный тренер мужской команды Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов, комментируя итоги состоявшегося в Киеве ХХІ Международного турнира по спортивной борьбе.

Он отметил, что доволен уровнем организации турнира. "Мы и дальше будем готовиться, ведь впереди у нас Игры исламской солидарности", - сказал Фирдовси Умудов.

Золотой призер чемпионата Гаджимурад Магомедсаидов заявил Report, что своей победой он обязан своим тренерам, главному тренеру Фирдовси Умудову и личному тренеру Садрудину Айгубову: "Для победы нужно очень много работать над собой, прислушиваться к тренерам, чтобы достойно представлять свою Родину – Азербайджан".

3-4 марта в Киеве состоялся ХХІ Международный турнир по спортивной борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.

Cборная Азербайджана в общем зачете завоевала 9 медалей, заняв второе место в общем медальном зачете среди 22 стран и около 400 участников.

На открытии чемпионата присутствовали представители власти, заслуженные тренеры, спортсмены, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, активисты азербайджанской диаспоры.